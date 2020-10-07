В Одесскую область прилетели первые гости из сибирской тундры

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в первые октябрьские дни появились первые представители пернатого мира, гнездящиеся в далёкой Сибири.

Об этом природном явлении пишет на своей странице в Facebook одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

Эколог отмечает, что первыми такими птицами из далёкой тундры стали краснозобые казарки и белолобые гуси. Как правило, они там гнездятся на полуостровах Таймыр, Ямал, Гидан.

«Лететь оттуда — неблизкий свет, более 5000 км. Удивительно, но осенью этого года они прилетели к нам очень рано и снова сделали огромный перелёт. Они пролетели на небольшой высоте над нацпарком и сели на лимане Джантшейский», — написал Иван Русев.

По мнению учёного, миграция птиц — одно из самых впечатляющих чудес природы.

«Невероятные подвиги выносливости и настойчивости позволяют птицам дважды в год преодолевать огромные расстояния во время миграции. Перелётные птицы — это сигналы о здоровье природы и нашей окружающей среды. Антропогенные изменения на пути дальних мигрантов, пересекающих несколько стран и мест обитания, свидетельствуют о более широких изменениях окружающей среды, которые уже стремительно происходят. Эти изменения коснутся и нас, людей, поэтому, спасая среду, мы фактически помогаем спасти своё собственное будущее», — пишет Русев.

Эколог также сообщает об открытии 12 октября в Татарбунарах эксклюзивной передвижной выставки о краснозобых казарках в рамках международного природоохранного проекта Европейского союза «LIFE» — «Сохранение краснозобой казарки на глобальном перелётном пути», который выполняет Болгарское общество охраны птиц. Одним из партнёров этого общества является НПП «Тузловские лиманы».

После Татарбунар выставка будет «передвигаться» по тем местам, где казарки встречаются на перелётном пути и зимовках в украинском Причерноморье.

Как сообщала Одесса News, одесские экологи уже несколько лет наблюдают за несколькими особями казарок, прикрепив к их телам специальные датчики, позволяющие проследить маршрут передвижения этой удивительной птицы.

Фото: Facebook\Иван Русев