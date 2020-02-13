Одесские биологи не согласны с предлагаемым проектом режима рыболовства в Чёрном море

Команда Национального природного парка «Тузловские лиманы», что в Одесской области, выступила против разработанного Госрыбагентством проекта приказа, которым предлагается утвердить режим рыболовства для Чёрного моря на 2020 год.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе заявила руководитель Национального парка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк.

«Информационным поводом стал документ на сайте Минэкоэнерго — проект приказа об утверждении режима рыболовства для Чёрного моря на 2020 год», — отметила руководитель нацпарка.

По словам Выхристюк, кроме того, что этот документ был разработан с опозданием почти на два месяца, что уже нарушает право на труд большого количества рыбаков, он также содержит положения, которые несут серьёзные риски, поскольку приказом разрешается промышленный лов в природно-заповедных зонах.

Принявшие участие в пресс-конференции доктор биологических наук, эколог, член ОО «Возрождение природного наследия» Иван Русев и начальник отдела госохраны природно-заповедного фонда НПП «Тузловские лиманы «Заповедные территории для биосферы и грядущих поколений» Виталий Димов отмечали, что европейская практика сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов основывается на запрете промышленного лова в прибрежных морских экосистемах. Однако украинские реалии — это узурпация природных водоёмов для рыбохозяйственных целей.

«В Европе сегодня нет такого бессмысленного подхода к использованию природных ресурсов, в том числе рыбных. Там, например, нет ловли в мелководных заливах или лиманах. В отличие от ситуации несколько десятков лет тому назад, когда было очень много промысловых видов рыбы, сейчас мы имеем лишь несколько видов в Чёрном море, которые могут называться промышленными. Мы теряем ежедневно эти очень важные природные ресурсы», — подчеркнул Русев.

Участники конференции акцентировали на том, что усилиями Госрыбагентства сегодня заповедные территории фактически превращаются в рыбохозяйственные объекты путём манипуляций законодательными нормами.

«В Украине только 6% заповедных территорий. И это очень мало по сравнению с тем, что имеют Европа и страны Американского континента. Согласно ратифицированным Украиной международным конвенциям, мы обязались перед международным сообществом, перед Европейским Союзом создать не менее 15% заповедных территорий уже по состоянию на 2020 год, однако это обязательство не выполнено. Более того, согласно приказу Минэкоэнерго, в предписанный режим рыболовства фактически предлагается включить природно-заповедный фонд», — отметил Русев.

Биологи обвинили Госрыбагентство в схоластическом подходе к оценке запасов водных биоресурсов, что приводит к дискредитации рыбохозяйственной науки, отметили что ведомственный циркуляр противоречит европейской практике и нарушает права местных громад на доступ к природным ресурсам.

По мнению руководителя национального парка, документ в обнародованной на сайте Минэкоэнерго редакции не может быть зарегистрирован в Министерстве юстиции. «Этот документ нельзя подавать на юстировку в Министерство юстиции», — утверждает Выхристюк.

Как сообщала Одесса News, на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» постоянно нарушаются нормы природоохранных актов, вследствие чего наносится непоправимый ущерб природе, сокращаются и даже исчезают редкие виды флоры и фауны.

Фото: Укринформ