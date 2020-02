Крупнейший мировой портовый оператор DP World заходит в Украину

Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-ой страной, где оперирует DP World.Я хорошо помню, как родилась идея о строительстве Контейнерного терминала. В 2003 году я вернулся со стажировки в порту Новый Орлеан. TIS тогда проектировал угольный и рудный терминалы. Мы поговорили, посмотрели на мировые тренды контейнеризации, которая тогда росла колоссальными темпами. Отец поверил в мою идею, и мы стали проектировать ТИС-КТ. Набрали команду, начали строительство. Это сильно отличалось от навалочных грузов. Помню, как долго мы спорили какой должен быть пирог покрытия КТ и какую технологию выбрать. Терминал был достроен в августе 2008, в аккурат к мировому кризису. Старт получился сложный, это если вкратце. Но, судя по результату, мы неплохо справились. DP World входит в ТОП-3 портовых операторов мира. В 2019 году компания обработала 71 млн TEU (20 футовых контейнеров). Это в 71 раз больше, чем все украинские порты совокупно. Компания оперирует 78 морскими терминалами и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA)И с сегодняшнего дня Контейнерный терминал ТИС – часть глобальной семьи DP World, которая гарантирует высочайший уровень сервиса! Какая же это невероятная гордость – смотреть, как предприятие, на котором ты вырос, крепнет, развивается и усиливается такими партнерами. Сделку организовала и провела команда SD Capital. Для нас с Philipp Grushko это уже третья СП с мировыми стратегами за последние 2 года, и мы гордимся этим. Мы искренне считаем — чем больше мультинационалов, их стандартов качества, тем меньше шахер-махера, коррупции и договорняков. Это – наш вклад в экономику, наш патриотизм и вера в новую Украину. Эта сделка, безусловно, никогда не стала бы возможной без титанического труда команды Контейнерного терминала во главе с Егор Гребенников за последние 4 года. Мы инвестировали в капитальное строительство и оборудование. Первыми в стране переставили контейнеры с автомобилей на поезда, и уже обеспечиваем 15 регулярных контейнерных поездов в неделю. К нам ходит первый в Украине фидерный сервис из Поти. Усилия дают плоды. По совокупности факторов, DP World выбрал именно нас, а для нас это не только большая честь, но и ответственность. Уверен, это начало большого и очень плодотворного сотрудничества. Дух захватывает от возможностей, которые открываются у нас в этом сотрудничестве. Спасибо партнерам из DP World за доверие. Аплодисменты и благодарность Филиппу — бро, я действительно считаю твой опыт m&a сделок самым сильным в стране. Без тебя этой сделки точно не было бы. SD Capital — девчонки, вы крутые, Girls rule!! Браво команде TIS за высокую планку, которую вы взяли. Респект юристам из CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang — Ukraine и Tanya Dovgan за кропотливый юридический труд. Офіс Президента України, в каком окошке мы можем забрать несколько положенных нам нянь? Неженатые мои друзья, помогите выбрать, плз 😉 Работаем, в общемБольше подробностей будет на страницеhttps://www.facebook.com/tis.ct.ukraine/И да, если вы давно мечтали работать как в Jafza, но поближе к дому, теперь вы знаете к кому обращаться 🙂 UAE Embassy in Kyiv, UkraineOffice of the National Investment Council of Ukraine

Gepostet von Stavnitser Andrey am Mittwoch, 12. Februar 2020