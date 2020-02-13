Фе: Одесские полицейские обокрали обыскиваемое ими помещение

По факту недостойного поведения полицейских во время проведения следственных действий назначено служебное расследование.

Об этом сообщила Нацполиция Одесской области.

Таким образом одесская полиция отреагировала на видеоролик, распространённый в Интернете, на котором зафиксированы полицейские, раскладывающие по карманам во время обыска в помещении одного из одесских предприятий чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами.



«В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Этот позорный поступок, отмечается в публикации, порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью.

«Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать недостойные деяния подобных работников.

Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для правовой оценки.

На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Кстати. Обыск проводился в помещениях фирмы «Дес-групп» 20 января. Полицейские прихватили некоторые инструменты и канцелярские товары. Другие мелочи, вроде колонок и электрочайника, решили не трогать — мол, они у них уже есть. Под конец обыска работники полиции заметили, что их записывает камера, и хотели сломать её, но было поздно. По информации СМИ, обыском руководила следователь Киевского райотдела полиции Виктория С.