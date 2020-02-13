Богатым — субсидии, а народу — биткоины

Сооснователь Kenetic Capital Джехан Чу считает, что стоимость главной цифровой монеты — биткоина — в ближайшее время значительно вырастет.

В подтверждение своих слов аналитик представил технический анализ графика.

По мнению Джехана Чу, с которым он поделился в интервью CNBC, курс Bitcoin поднимется до $15 000 к середине 2020 года. Этому будут содействовать грядущая паника из-за вспышки коронавируса и глобальная экономическая нестабильность, — считает он.

«Халвинг Bitcoin, колебания на фондовом рынке и недавний рост, вызванный страхом перед пандемией, являются еще одним напоминанием о том, что первая криптовалюта значительно менее рискованный актив и предлагает потенциально огромную прибыль. Bitcoin готов к рывку до $15 000, это случится к середине 2020 года», — объяснил Джехан Чу.

Так считает не только Джехан Чу. В долгосрочном подорожании Bitcoin также уверен аналитик портала Coindesk Омкар Годбоул. Однако он отметил, что стоимость криптовалюты может вскоре снизиться до уровня поддержки в $8867, что может спровоцировать ещё большие продажи Bitcoin. Из-за этогоо его цена, вероятно, упадёт до $8500, предположил эксперт. Но даже в таком случае курс первой криптовалюты будет придерживаться восходящего тренда до тех пор, пока остаётся выше $8000, считает Годбоул.

Вероятность подорожания Bitcoin подчёркивают и другие авторитетные эксперты, называя среди уже указанных причин и окончание празднования Китайского Нового года.

В частности, трейдер Питер Брандт заявил, что курс монеты перешёл в фазу параболического роста и поднимется выше $100 000 в течение нескольких лет.

Кстати. На данный момент Bitcoin торгуется на отметке в $9130, за 24 часа он подешевел на 2%. Суточный объём торгов активом не изменился и сейчас составляет $30,3 млрд.

Как сообщала Одесса News. Украина подписала меморандум с одной из самых больших в мире криптовалютных бирж — Binance.