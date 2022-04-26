Binance запустила криптовалютную карту для украинцев

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance запустила криптовалютную карту Binance Refugee для украинцев, вынужденных переехать в страны европейской экономической зоны (ЕЭЗ) из-за войны с Россией.

Об этом сообщила Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу Binance.

Карта позволит перемещённым украинцам совершать и получать криптовалютные платежи, а также оплачивать ею покупки в магазинах европейской экономической зоны, принимающих карточные платежи. Кроме того, карта позволит украинцам получать помощь от Binance и других благотворительных организаций.

Перемещённые украинцы, прошедшие проверку местными некоммерческими организациями и подавшие заявку на получение криптовалютной карты, получат 75 BUSD, что эквивалентно 75 долларам в месяц в течение трёх месяцев в соответствии с рекомендованным уровнем пожертвований УВКБ ООН. Криптовалюта BUSD будет автоматически конвертирована в местную валюту при оплате картой.

Отмечается, что получение и использование карты бесплатно. Чтобы получить её, украинцам нужно будет использовать имеющуюся учётную запись, зарегистрированную в Украине, или зарегистрировать новую учётную запись Binance на украинский домашний адрес, даже если они сейчас проживают в другой стране. Все пользователи должны будут пройти полную проверку KYC.

Ранее Binancе предоставила поддержку Украине в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов долларов в ближайшее время.

Как сообщала Одесса News, Украина просит администрацию президента США Джо Байдена выделять не менее 2 млрд долларов в месяц как чрезвычайную экономическую помощь, иначе гуманитарный кризис, обусловленный российским вторжением, будет усиливаться.

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