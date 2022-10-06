Глава Нацбанка Украины подал в отставку, а САП объявила ему о подозрении

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Заявление на имя президента Украины Шевченко подал 4 октября.

«В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю президента Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства – и в мирное, и в военное время», – заявил он.

По словам Шевченко, с первых дней работы в НБУ он был «прежде всего антикризисным менеджером» и обеспечил бесперебойную работу финансовой системы, не допустил паники на валютном рынке, остановил масштабный отток капитала ради защиты резервов, удержал инфляцию «на адекватном уровне» во время войны и «подставил плечо» государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

6 октября Председателю Национального банка Украины сообщила о подозрении Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ «Укргазбанк», которая привела к ущербу на сумму более 206 млн гривен.

«На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий председатель Национального банка Украины (в 2015–2020 годах Шевченко был председателем правления «Укргазбанка», — ред.), бывшие и действующие высокопоставленные должностные лица банковских учреждений», — говорится в сообщении.

Установлено, что руководство банка, располагая информацией о заключённых с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало её для хищения денежных средств.

С этой целью служебные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые, якобы будучи «агентами» банка, привлекли в него крупных клиентов. За «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2020 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.

В САП подчеркнули, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего председателя Нацбанка в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины.

Досудебное расследование, в рамках которого действиям всех причастных к совершению преступления лиц будет дана надлежащая правовая оценка, продолжается.

Для справки. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 6 октября одобрил его.

По данным народного депутата от «Голоса» Ярослав Железняка, 6 октября в 18.30 комитет соберётся, чтобы обсудить назначение советника главы правления «Ощадбанка» Андрея Пышного на должность главы НБУ. Верховная Рада назначила Шевченко на должность 16 июля 2020 года.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года суд по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил задержать двух министров времён президентства Виктора Януковича, которые готовили Харьковские соглашения.

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