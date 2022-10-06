Британский монетный двор показал первые монеты с изображением нового короля

Британский королевский монетный двор показал первые две монеты с изображением нового короля Чарльза III, которые выпущены в обращение с 3 октября.

Об этом сообщается на официальном сайте монетного двора.

Портрет Чарльза III на монете создал скульптор Мартин Дженнингс. Изображение одобрил лично король. Чтобы подготовиться к процессу создания официального монетного портрета Чарльза III, Дженнингс изучил большое количество его фотографий.



В соответствии с традицией, восходящей к временам правления Чарльза II, когда каждый монарх на монетах смотрит в сторону, противоположную своему предшественнику, портрет короля Чарльза III обращён налево. Его мать, королеву Елизавету II, изображали лицом направо.

Коллекция памятных монет выпущена 3 октября. В общее обращение будет запущена монета в 50 пенсов.

Монета с портретом монарха достоинством в 50 пенсов поступит в обращение в течение нескольких недель, а ещё одна, памятная (номиналом £5), с понедельника доступна для коллекционеров.

Как сообщала Одесса News, принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.



В тот же день Чарльз опубликовал своё первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы «моментом величайшей печали» для семьи и «бесчисленного количества людей по всему миру».

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