День Победы: какую помощь получат одесские ветераны войны и АТО

Сегодня в Украине отмечается День освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Одесский горсовет, по традиции, проявил заботу о предоставлении финансовой помощи ветеранам и членам их семей.

Как сообщает официальный сайт города, состоялось заседание рабочей группы по оказанию помощи ветеранам войны и семьям погибших (умерших) воинов на территории других государств, во время военных действий и конфликтов на территории Украины, которые зарегистрированы и фактически проживают в Одессе.

На основании решения рабочей группы 604 гражданина получат финансовую поддержку из бюджета города, из них:

— адресную ежемесячную муниципальную помощь по 3000 грн сможет получать 31 человек с инвалидностью вследствие войны на территории других государств, в случае, если инвалидность связана с ранением, контузией или увечьем во время участия в боевых действиях;

— по 2000 грн смогут получать 14 человек с инвалидностью вследствие войны на территории других государств, в случае, если инвалидность наступила вследствие заболевания, а также 16 членов семей погибших (умерших инвалидов вследствие войны) на территории других государств;

— адресную одноразовую материальную помощь (для решения социально-бытовых проблем) получат 419 ветеранов войны на территории других государств;

— по 2000 грн получат 10 членов семей погибших (умерших) ветеранов войны на территории других государств;

— 3000 грн сможет получать 1 человек с инвалидностью вследствие войны, который принимал непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в случае, если инвалидность связана с ранением, контузией или увечьем во время участия в боевых действиях;

— по 3000 грн смогут получать 4 члена семей погибших (умерших) воинов, принимавших непосредственное участие в обеспечении проведения АТО для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и члены семей военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения АТО;

— по 4000 грн получат 109 социально незащищённых ветеранов войны, принимавших непосредственное участие в обеспечении проведения АТО.

Как сообщала Одесса News, ветеранам войны правительственным решением установлена следующая ежегодная разовая денежная помощь: лицам с инвалидностью вследствие войны I группы – 4 120 грн, II группы – 3 640 грн, III группы – 3 160 грн, участникам боевых действий – 1 390 грн, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4 120 грн.

Также членам семей погибших и жёнам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жёнам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились (не вышли замуж) во второй раз, предусмотрена выплата в размере 900 гривен.