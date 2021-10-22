В Одессе отметят годовщину освобождения Украины от фашистских оккупантов

28 октября будет отмечаться 77-я годовщина освобождения Украины от нацистских оккупантов.

По случаю памятной даты, с целью увековечения бессмертного подвига народа и защитников Украины в Великой Отечественной войне 28 октября в 10:00 состоится ритуал возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им.Т.Шевченко.

Мероприятие будет проходить с соблюдением карантинных требований, санитарных и противоэпидемических мероприятий.

На период проведения ритуала возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу (с 08:00 до 10:30) на площади перед Аллеей Славы будут временно изменены места стоянок автобусов общего пользования, запрещена парковка автотранспорта и ограничено его движение.

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