Боксёр из Одессы Цотне Рогава готовится к чемпионату мира в Белграде

Одесский супертяжеловес Цотне Рогава находится на финальной стадии подготовки перед чемпионатом мира по боксу в Белграде (Сербия), который пройдёт с 24 октября по 6 ноября.

Об этом сообщает XSPORT.

«Мы идём на понижение нагрузок – основные тренировки уже позади. Утром даже часа не было тренировки – разминка, прогулка. А вечером в парах постоим, осторожненько», — сказал одесский боксёр.

Цотне Рогава также сообщил, что «помимо моего тренера моя семья: родители, жена, маленький ребёнок, друзья. Я с чего в шоке – никогда дома перчатки не надеваю, но сын, когда их видит, знает, что надо их надеть и боксировать. Приятно, что его с детства тянет к такому».

Как сообщала Одесса News, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Рогава уступил бронзовому призёру Игр. Также Цотне уже успел дебютировать в профессиональном боксе, добыв победу нокаутом.

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