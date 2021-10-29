Свитолина разорвала договор со своим тренером и покинет топ-10 мирового рейтинга

Лучшая украинская теннисистка, одесситка Элина Свитолина объявила об окончании сотрудничества со своим тренером — британцем Эндрю Беттлзом.

Как сообщает XSPORT, Элина отметила, что за пять лет они вместе выиграли 11 титулов.

«После пяти лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что пришло время разойтись. Я очень благодарна ему за упорную работу и бесконечную поддержку. Желаю ему всего лучшего в будущей карьере!», — написала Свитолина в соцсетях.

Сообщается также, что Свитолина впервые с 22 мая 2017 года покинет топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Произойдёт это по той причине, что Свитолина потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир и, соответственно, не сможет защитить свои очки за финал 2019 года, т.е. у одесситки «сгорят» 1080 очков.

«В обновлённой классификации украинка займёт 14 место», — говорится в сообщении.

Суммарно в десятке лучших теннисисток современности Свитолина провела 208 недель. Это, к примеру, дольше, чем нынешняя первая ракетка мира Эшли Барти.

В текущем сезоне Свитолина выиграла только один турнир WTA (Чикаго, категория 250). Её лучший результат на Шлемах – четвертьфинал US Open.

Как сообщала Одесса News, Свитолина в октябре 2021 года неудачно стартовала на турнире WTA 250 Tenerife Ladies Open в Испании и потеряла шанс квалифицироваться на Итоговый турнир года в Мексике в ноябре.

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