В Одессе знают вкус настоящей пиццы

Domino’s Pizza — американский бренд, который известен по всему миру. Сеть его пиццерий открыта в 87 странах.

Уже 11 лет жители Украины могут заказать пиццу и насладиться уникальным вкусом этого классического блюда. Большой выбор различных начинок и соусов в сочетании с доступной стоимостью сделали эту компанию популярной среди украинцев. Пиццу заказывают в офисы, на посиделки с друзьями и даже на семейные ужины.

На сегодняшний день сеть пиццерий Domino’s Pizza расположена не только в Киеве, но также в Одессе и Черноморске. Здесь не используются заморозки и заготовки, все представленные пиццы готовятся только из свежих и качественных ингредиентов. Каждый заказ начинает создаваться сразу же после поступления.

Пицца Domino’s так полюбилась украинцам благодаря следующим особенностям:

для выпекания используются печи, блюдо не разогревается в микроволновке и не жарится на большом количестве масла;

основа готовится из высококачественных сортов муки по уникальному рецепту;

для начинки используются только свежие и натуральные продукты;

в составе используется особый соус, который готовят только здесь, а также до 44% сыра;

на всех этапах приготовление проходит обязательный контроль.

можно даже самостоятельно заменить ингредиенты при желании. Например, если вы следите за своей фигурой, можно копчёности заменить куриным мясом или добавить больше овощей. А доставка сегодня занимает всего лишь 30 минут. На данный момент она является самой быстрой в Украине.

История американской компании началась ещё в 1960 году. Братья Джеймс и Том Монаганы приобрели небольшую пиццерию в городке Ипсиланти, Мичиган. Она называлась Dominick»s Pizza. Спустя некоторое время Джеймс решил обменять свою долю в новом бизнесе на автомобиль. А вот Том через 23 года после открытия получил такие высокие доходы, что смог приобрести целый бейсбольный клуб. Спустя 46 лет сеть уже насчитывала более 8 тысяч пиццерий, и компания зарабатывала $1,4 млрд в год. На сегодняшний день бренд считается вторым по количеству открытых пиццерий.

В Украине Domino’s Pizza ставит перед собой такие же грандиозные цели, как и по всему миру.