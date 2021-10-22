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Прокуратура не готова ответить на вопросы по делу одесского бизнесмена Руслана Тарпана

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Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что ведомство осуществляет процессуальное руководство и контролирует досудебное расследование НАБУ по делу «Глубоководного выпуска», в котором одесский бизнесмен Руслан Тарпан является подозреваемым.

Об этом сообщает УНН.

«Сообщаем, что прокурорами САП осуществляется процессуальное руководство, а детективами Национального антикоррупционного бюро Украины досудебное расследование в таком уголовном производстве (Глубоководный выпуск — ред.)», — заявили в пресс-службе САП.

Однако, отмечается, что в то же время прокуроры отказались предоставить ответы на вопросы в отношении подозреваемого по делу «Глубоководного выпуска» Руслана Тарпана, в частности, почему он до сих пор не объявлен в международный розыск, хотя в украинском розыске он с 2017 года.

«Затруднились ответить прокуроры и на вопрос относительно того, предоставлялись ли соответствующие указания САП детективам НАБУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что информация досудебного расследования является тайной, поэтому дать ответы на эти вопросы они не в состоянии. Также, из-за тайны следствия до сих пор неизвестно, почему бизнес-активы Тарпана, в частности, группа компаний «Incor Group», которые были привлечены к схемам хищения средств на «Глубоководном выпуске», до сих пор не арестованы.

Как сообщала Одесса News, одесский «реставратор» Руслан Тарпан подозревается детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе и проекте «Глубоководный выпуск», что реализовывался в Одессе, однако так и не был завершён. В целом государство потратило на проект около 600 млн грн, а убытки понесло более чем 300 млн. Тарпан уже четвёртый год разыскивается МВД, но его до сих пор не объявили в международный розыск. По данным СМИ, он может скрываться в ОАЭ и РФ.

Одесский проект «Глубоководный выпуск» реализовывался в 2010-2011 годах — прокладка от станции биологической очистки «Северная» трубы по морскому дну для слива стоков в море не у берега, а на расстоянии в нескольких километрах от него. Строительством занялись структуры беглого строительного магната Руслана Тарпана (работы финансировались из госбюджета, причём сметная стоимость их превысила миллиард гривен). Проект, однако, так и не завершился: тогдашний президент Украины Виктор Янукович обвинил организаторов процесса в разбазаривании бюджетных средств, после чего финансирование было заморожено.

Фото: Думская

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