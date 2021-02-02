Какие валюты мира были самыми сильными и самыми слабыми в 2020 году

В Гаити, Швеции, Мьянме, Дании и Сербии местные деньги укрепились больше других, а ослабели, соответственно, в Суринаме, Замбии, Аргентине, Анголе и на Сейшелах.

Среди валют бывшего СНГ в течение года укрепилась одна — азербайджанский манат на 0,12 процентов, все остальные ослабли — от 0,01 (Молдова) до 18,4 (Беларусь) процентов.

Данные о динамике валют приведены на фоне показателей ВВП, ВВП на душу населения, средней месячной зарплаты и уровня безработицы.

По материалам специализированных сайтов.

Инфографика: Укринформ

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