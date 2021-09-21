Журнал Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на сайт издания.

Отмечается, что на первом месте рейтинга — семейство Уолтонов, владеющее сетью супермаркетов Walmart. Их состояние исчичляется 238,2 млрд долларов.

На втором месте семья Марс (владельцы-производители шоколадных конфет Mars) с состоянием в $141,9 млрд.

На третьем месте семья Кохов (Koch Industries) с $124,4 млрд.

На четвёртом — семья Гермес (владельцы французской модной компании, известной своими сумками Birkin) с $111, 6 млрд, на пятом — королевская семья Саудовской Аравии с $100 млрд, на шестом — индийский клан Амбани, на седьмом — французы Вертхаймеры, которым принадлежит бренд Chanel.

В рейтинг также попали семьи-владельцы таких известных компаний, как Roche, Auchan, BMW и Hyatt Hotels.

Как сообщала Одесса News, согласно рейтингу издания «Обозреватель», мэр Одессы Геннадий Труханов оказался на втором месте, как мэр областного центра Украины с самыми высокими рисками коррупции.

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