В ближайшие 10-15 лет с карты Украины исчезнут периферийные сёла

Украина стремительно теряет население, но ещё более стремительно уменьшается сельское население. В малых и периферийных селах демографическая ситуация катастрофическая.

Об этом пишет директор по науке и развитию Института гражданского общества, соавтор реформы децентрализации Анатолий Ткачук в статье для ZN.UA.

«Главной причиной является не урбанизация, а как раз естественное сокращение численности населения из-за низкого коэффициента воспроизводства и низкой продолжительности жизни», — отметил автор.

По его словам, сейчас из трудоспособного возраста выходит вдвое больше людей, чем тех, кто входит в трудоспособный возраст. И через 15 лет скажется новая демографическая яма. Сейчас детей в возрасте 0-5 лет в два-три раза меньше, чем детей в возрасте 10-15 лет. Из-за этого количество школ и детских садов и в дальнейшем будет сокращаться, а потребность в домах для пожилых людей без опеки — будет увеличиваться.

«Из-за перекоса половозрастной пирамиды и низких доходов домохозяйств, психологических расстройств в сёлах резко упала рождаемость. В отдалённых территориях на десять смертей одно рождение, даже в близких к центрам громад сёлах ситуация не намного лучше. По сути, значительная часть периферийных сёл исчезнут с карты в течение ближайших 10-15 лет», — пояснил Ткачук.

Как отметил эксперт, плохая демографическая ситуация в сёлах отражается и на качестве образования. В периферийных громадах с населением 12-14 тысяч человек в более 50 поселениях рождаются 55-60 детей в год. Это усложняет работу сельских детсадов и школ, и делает выпускников неконкурентоспособными на рынке высшего образования и рынке труда.

Сокращение населения уменьшает возможности для знакомства молодежи между собой и создания супружеских пар, является дополнительным стимулом для выезда в крупные города, минуя малые города — центры громад.

Однако наибольшая проблема — апатия местных жителей, считает Ткачук. Тотальное разочарование во всём, отказ заниматься чем-либо, даже своим домашним хозяйством, констатировал он.

Также, по словам Ткачука, жители сёл быстро стареют из-за плохого питания и вредных привычек, включая пьянство. Молодёжь выезжает на поиски самореализации в города или за границу.

При этом местные власти, по мнению эксперта, вообще не имеют представления о том, что должны делать для развития экономики в громаде. Диалог между властями и предпринимателями о развитии минимален.

«Сельские территории, особенно периферийные, утратили способность к самовоспроизведению. Это следует признать и стараться внедрять новые подходы к политике сельского развития, причём немедленно. Теперь не только каждый год, а каждый месяц важны», — подытожил Ткачук.

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