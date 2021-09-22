В Одессе неизвестный мужчина нагишом грелся у памятника Неизвестному матросу

21 сентября в 16 часов во время дежурства охранники КУ «Муниципальная стража» заметили возле памятника Неизвестному матросу обнажённого мужчину, который сидел у Вечного огня и выкрикивал в сторону прохожих нецензурную брань.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета на своей странице в Facebook.
На стражей порядка мужчина реагировал агрессивно и передвигался в непосредственной близости от огня, чем подвергал себя опасности.
«Охранниками Муниципальной стражи была вызвана полиция и скорая помощь», — говорится в сообщении.
До приезда медиков удалось уговорить мужчину одеться.
Как сообщала Одесса News, августовской ночью этого года патрульные обнаружили 24-летнего мужчину, который обнажённым прогуливался по мемориалу «Крылья победы».
Фото: Facebook
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