В Одессе полиция задержала хулиганов, применявших оружие и баллончики с газом

Одесские полицейские задержали вечером 7 ноября двух молодых людей за хулиганство в центре Одессы — на перёкрестке улицы Дерибасовской и переулка Вице-Адмирала Жукова.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, компания нетрезвых молодых людей спровоцировала словесную перепалку с незнакомцами. Впоследствии к компании присоединились их двое знакомых, один из которых сначала начал угрожать оппонентам применением оружия, а затем произвёл, предварительно, из пневматического пистолета три выстрела в их сторону, а затем ещё и распылил слезоточивый газ.

«В момент конфликта второй правонарушитель также применил газовый баллончик, а третий ударил одного из потерпевших ногой. От действий злоумышленников получила повреждения и прохожая, пытавшаяся зафиксировать событие на видео и получила «порцию» газа», — сообщает подробности конфликта полиция.

Отмечается, что после этого правонарушители начали бежать, двое из них были задержаны полицейскими, находившимися на патрулировании и находившимися неподалёку.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью: всем троим диагностировали посттравматический конъюнктивит, одному парню – ушибы мягких тканей коленного сустава, а второму – ссадины правого предплечья и грудной клетки.

Фигурантам следователи сообщили о подозрении. Им грозит до семи лет лишения свободы.

«При осмотре места происшествия следователи изъяли пистолет, похожий на пневматический, с магазином к нему и газовый баллончик, которые будут направлены на экспертизы. За хулиганство с применением предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений, совершённом группой лиц, следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трёх до семи лет. Следователи ходатайствуют об избрании им в суде меры пресечения. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию третьего правонарушителя. Следствие продолжается», — рассказал следователь отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Илья Косяк.

Одесса News информировала, что 25 июля 2023 года в Одессе из-за стрельбы на улице Базарной в действие была введена полицейская операция «Сирена» для задержания хулиганов, применявших огнестрельное оружие.

Фото: Одесское райуправление полиции №1

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