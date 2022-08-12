Полиция арестовала в Одессе мужчину, ожидавшего парад оккупантов в Киеве

Правоохранители разоблачили жителя Одессы, который прославлял российских оккупантов и с нетерпением ждал их парада на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области, 32-летнему мужчине может грозить заключение.

Отмечается, что военные контрразведчики совместно со следователями областной полиции установили, что житель Одессы в телеграмм-канале активно создавал публикации, в которых оправдывал вооружённую агрессию России против Украины, начатую в 2014 году, и оккупацию её территорий.

«В своих сообщениях мужчина прославлял российских захватчиков и их преступные действия в отношении украинцев, очень ждал их парада в Киеве и запугивал всех недовольных расправой, которая их ждёт после захвата врагами», — говорится в полицейской информации.

Правонарушителю сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной вооружённую агрессию Российской Федерации против Украины, её отрицании. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и наказывается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трёх лет.

Следствие продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Приморский райсуд Одессы санкционировал арест российского моряка, который, находясь на территории Одесского порта, оправдывал в соцсетях агрессию РФ, призывал присоединяться к России и убивать пленных украинцев.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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