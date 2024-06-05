Незаконным выловом рыбы одессит причинил вред в 330 тысяч гривен

Полицейские разоблачили одессита в браконьерстве на водоёме в Тилигульском региональном ландшафтном парке.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, разоблачили злоумышленника на канале между Тилигульским лиманом и Чёрным морем, когда он с берега совершал незаконный отлов водных биоресурсов запрещённым орудием лова (драгой).

«Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции изъяла у правонарушителя орудие ловли, более 120 единиц рыбы калкан и 330 креветок».

По предварительным подсчётам специалистов-экологов, рыбак нанёс государству ущерб на сумму почти 330 тыс. грн.

«Мы внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины – незаконного занятия рыбным промыслом, что причинило существенный вред. В рамках производства назначили судебно-экологическую экспертизу, которой будет установлен точный размер причинённого государству ущерба. После проведения необходимых следственных действий и получения заключения эксперта, мы будем решать вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Ему грозит наказание штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен или пробационным надзором сроком до трёх лет, или ограничением свободы на тот же срок», — рассказала начальник сектора дознания отделения полиции №4 Одесского районного управления полиции №2 Наталья Веретильник.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Доброславской окружной прокуратуры.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года полицейские Одесской области отправили на скамью подсудимых двух браконьеров, которые на реке Турунчук наловили раков. нанеся ущерб государству более чем на миллион гривен.

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