Раков отпустили на волю, а одесских рыбаков отправили в неволю

Полицейские Одесской области отправили на скамью подсудимых двух браконьеров, которые на реке Турунчук наловили раков. нанеся ущерб государству более чем на миллион гривен.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что правонарушители незаконным орудием ловли выловили более 340 единиц раков, с чем и были задержаны в ноябре 2023 года во время патрулирования побережья Турунчака работниками сектора водной полиции Одесского районного управления полиции №2.

Установлены, что браконьеры — двое мужчин из Раздельнянского и Одесского районов — ловили раков на лодке с помощью ятеря.

Благодаря своевременному выявлению и прекращению «рыбалки», ещё живые раки были выпущены в водоём, а лодку и орудие ловли полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств.

После проведения экспертиз и сбора достаточных доказательств следователи под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры выдвинули фигурантам обвинение в незаконном занятии водным добывающим промыслом, что причинило существенный ущерб водным биоресурсам.

«Правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от 17 до 51 тыс. гривен или ограничение свободы сроком до трёх лет. Обвинительный акт направлен в суд», — сообщила старший следователь Одесского райуправления полиции №2 Виктория Миронова.

Одесса News информировала, что в Измаильском районе Одесской области задержаны два браконьера во время совместного рейда полиции с инспекторами Одесского рыбоохранного патруля на берегу озера Кугурлуй.

Фото: Одесское райуправление полиции №2

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