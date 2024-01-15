Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, в Копенгагене — новый король

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 14 января провозгласила Фредерика X королём на балконе дворца Кристиансборг в Копенгагене.

Об этом сообщает издание ГОРДОН, ссылаясь на The Guardian.

Перед этим его мать, королева Маргрете II, официально отреклась от престола, завершив 52-летнее правление в качестве монарха Дании, бывшего на престоле дольше всех.

Отмечается, что тысячи людей собрались на улицах датской столицы, чтобы поздравить Фредерика и попрощаться с Маргрете, ставшей первым датским монархом за почти 900 лет, который добровольно отрёкся от престола.

Фото церемонии опубликовало агентство EPA.

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