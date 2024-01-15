Запасов газа в хранилищах Украины хватит, чтобы успешно завершить отопительный сезон

Украина успешно прошла половину отопительного сезона, используя только собственный газ.

Об этом 15 января сообщила пресс-служба группы «Нафтогаз».

По её данным, запасов топлива в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона.

В компании рассказали, что на данный момент поставляют газ 12,3 млн потребителей, выполняют договора на поставку топлива 500 предприятиями теплокоммунэнерго и почти 800 объединениями владельцев многоквартирных домов. Ещё семь ТЭЦ в управлении группы обеспечивают теплоснабжение в нескольких регионах Украины.

В «Нафтогазе» поблагодарили силы обороны Украины, сотрудников добывающих предприятий, а также энергетиков, которые восстанавливают мощности после российских обстрелов. Компания также призвала жителей экономить ресурсы в условиях войны с оккупантами.

«Для врага холод – это оружие. Но мы не дадим ему нас одолеть!» – говорится в релизе.

Одесса News сообщала о встрече в октябре 2023 года городского головы Одессы Геннадия Труханова с главой НАК «Нафтогаз» Алексеем Чернышовым, во время которого Чернышов заверил, что газохранилища страны заполнены, договоры с теплоснабжающими компаниями подписаны – Одесса будет с газом.

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