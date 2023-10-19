Одесса будет с газом: мэр города встретился с главой НАК «Нафтогаз»

19 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с главой НАК «Нафтогаз» Алексеем Чернышовым.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения Одессы газом и стабильного прохождения отопительного сезона.

Как заверил Алексей Чернышов, газохранилища страны заполнены, договоры с теплоснабжающими компаниями подписаны – Одесса будет с газом.

«Что касается Одесской ТЭЦ, которая находится в управлении «Нафтогаза», то работы по подготовке к отопительному сезону – 2023/2024 завершены, тепловая электростанция готова поставлять тепло в дома одесситов», — говорится в сообщении.

Со своей стороны Геннадий Труханов отметил, что КП «Теплоснабжение города Одессы» завершило все ремонтные работы, теплопоставщики готовы к отопительному сезону. К тому же, все городские котельные обеспечены альтернативными источниками электроэнергии.

Отопительный сезон в Одессе начнётся с понижением среднесуточной температуры до 8 градусов или отдельным распоряжением городского головы.

Одесса News информировала, что в ЖК «Изумруд» на улице Академика Сахарова в Одессе остро стоит вопрос обеспечения отоплением.

Фото: «Одесса»

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