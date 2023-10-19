Зеленский и Байден договорились о поставках Украине ракет ATACMS на постоянной основе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден договорились о поставках Украине ракет ATACMS на постоянной основе.

Об этом 19 октября рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «1+1», видео опубликовали на YouTube-канале программы «Сніданок з «1+1».

По его словам, если почитать «между строк» выступление Зеленского после встречи с Байденом, то можно понять, что было принято очень важное решение. А из важных решений на тот момент было только предоставление ATACMS, отметил Кулеба.

Он ответил на вопрос ведущей, означает ли это, что Украина будет получать эти ракеты на постоянной основе.

«Означает. И это прямой результат договорённости президента Зеленского и президента Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября. Меньше месяца прошло, и вот мы уже видим конкретный результат», – подчеркнул Кулеба.

Одесса News информировала, что 17 октября ряд западных СМИ сообщил о первом применении ATACMS Украиной. ВСУ использовали модификацию ATACMS дальностью 160 км, нанеся удары по аэродромах оккупационных российских войск в Бердянске и Луганске. 17 октября президент Украины подтвердил применение Украиной этих баллистических ракет.

В США также подтвердили передачу ATACMS Украине. По данным The New York Times, США передали Украине примерно 20 таких ракет.

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