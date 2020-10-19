В Украэрорухе сказали, что дадут разрешение США летать над Чёрным морем

Федеральная авиационная администрация США (FAA) 18 октября этого года пересмотрела запрет, установленный для авиакомпаний США, относительно выполнения полётов в Днепропетровском (UKDV) и Симферопольском (UKFV) районах полётной информации. Такой шаг стал возможен в результате стабилизации ситуации относительно безопасности полётов и авиационной безопасности в этих регионах.

Модификация соответствующего регулирующего документа (SFAR 113) позволяет американским авиаперевозчикам совершать полеты на отдельных воздушных маршрутах над Чёрным морем, которые проходят через Симферопольский район полётной информации в южной и юго-западной его частях; а также открывает три аэропорта в западной части Днепропетровского района полётной информации — Харьков, Днипро и Запорожье — для взлётов и посадок.

Как сообщает в Facebook пресс-служба государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), «после переопубликования обновлённого SFAR113 Федеральной авиационной администрацией департамента транспорта США (FAA) относительно выполнения полётов в воздушном пространстве Украины снята часть дополнительных ограничений на использование воздушного пространства нашей страны со стороны американского регулятора по безопасности полётов. Это позволяет оптимизировать маршруты для международных перевозчиков на восток Украины, уменьшить полётное время на 15-20 минут и сократить потребление топлива», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Украэрорух имеет соответствующие человеческие, технические ресурсы и готов к увеличению количества полётов в воздушном пространстве страны.

Как сообщала Одесса News, самолёт C-130 Hercules ВВС США совершил 30 сентября экстренную посадку в аэропорту «Одесса» из-за неисправного двигателя.