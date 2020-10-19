В Одесской области прошли соревнования по парусному спорту

На базе яхт-клуба ГП «Черноморский яхт-клуб» и Парусной федерации Одесской области прошла регата на Кубок ветерана Второй мировой войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Кулибабы.

В регате приняли участие курсанты Института ВМС, сообщает на своей странице в Facebook, ВМС ВС Украины.

«Такого рода спортивные мероприятия проводятся с целью популяризации парусного спорта в Украине, поддержания уровня физической выносливости и спортивного мастерства участников, которую и показали курсанты Института ВМС», — говорится в сообщении.

К участию в соревнованиях допускались крейсерско-гоночные яхты класса «Platu 25». Дистанция одной гонки продолжалась в 2 км. По её результатам победившие получили награды.

«Ждём новых стартов», — отметили в Институте ВМС.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года на 17 причале Одесского порта состоялось торжественное открытие регаты крейсерских яхт «Кубок Чёрного моря».