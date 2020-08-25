В Одессе стартовала регата крейсерских яхт

24 августа на 17 причале Одесского порта состоялось торжественное открытие регаты крейсерских яхт «Кубок Чёрного моря», посвящённой Дню независимости Украины.

Об этом сообщает Администрация Одесского морпорта.

Отмечается, что участие в церемонии открытия приняли яхтсмены и все неравнодушные к парусному спорту.

«Присутствующих поздравили председатель Одесской областной федерации парусного спорта Сергей Червяков, почётные гости и спонсоры турнира», — говорится в сообщении.

Самый титулованный яхтсмен Одессы Олег Сташкевич, капитан яхты «Маэстро», участник всех регат «Кубок Чёрного моря», начиная с 1973 года, охарактеризовал регату как лучшие соревнования парусников в Украине.

«Например, дальние ночные гонки нигде в Украине не проводятся, а у нас получилось и с успехом», — сказал он.

После торжественного открытия регаты парусники устроили для зрителей дефиле-парад в Новой и Каботажной гаванях Одесского порта, а затем мимо Воронцовского маяка, украшенного огромным полотнищем Государственного флага, вышли на старт очередной гонки.

Фото: Администрация Одесского морского порта, Думская