Одесский гребец Роман Полянский принёс Украине 10-е «золото» Паралимпиады-2020

Спортсмен по академической гребле из Одессы Роман Полянский принёс Украине десятое «золото» Паралимпиады-2020 в Токио (Япония).

Как сообщает Укринформ, одессит завоевал «золото» в академической гребле в классе PR1.

Отмечается, что дистанцию 2000 метров Полянский преодолел за 9 минут 48,78 секунды, опередив ближайшего соперника из Австралии на 12 секунд.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 36 наград — 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Кстати. Роман Полянский родился 1 сентября 1986 года. Он родом с Донбасса. Весной 2014 года был вынужден переехать в Одессу. У Романа заболевание Штрюмпеля — хроническая прогрессирующая патология нервной системы, характеризующаяся постепенным ослаблением нижних конечностей на фоне повышения в них мышечного тонуса.

Как сообщала Одесса News. Роман Полянский — чемпион мира 2019 года по гребле академической, является президентским стипендиатом для выдающихся спортсменов.

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