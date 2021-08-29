ЛГБТ-акция в Одессе: полсотни задержанных, 30 пострадавших правоохранителей

28 августа во время ЛГБТ-акции в Одессе пострадали 29 сотрудников правоохранительных органов, задержан 51 человек.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, с целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций между участниками акции и её противниками, в центре Одессы дежурили более 1100 сотрудников полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Шествие сопровождали спецподразделения полиции и полиция диалога, которые прошли курс учений по скандинавской модели», — говорится в сообщении.

По словам недавно назначенного главы полиции Одесской области Николая Семенишина, правоохранители тщательно подготовились к Маршу ЛГБТ, «чтобы обеспечить публичную безопасность всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений». Накануне руководящий состав ГУНП, подразделений превенции, силовиков вместе с представителями Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине, учитывая оперативную обстановку в городе, предусмотрели её возможные изменения и разработали несколько оперативных планов реагирования на них.



«Во время прайда произошло несколько незначительных инцидентов с участием противников акции. Лиц, которые пытались нарушать правопорядок, оттеснили, одних из них пригласили в отделение полиции для составления административных материалов за мелкое хулиганство, предусмотренное статьёй 173 КУоАП. В целом же благодаря мощным превентивным мерам безопасности, принятым правоохранительными органами, существенных нарушений во время прайд марша 2021 в Одессе допущено не было», — отметил Николай Семенишин.

Однако, примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов из организации «Традиции и порядок» проявила неадекватное поведение к правоохранителям и на Дерибасовской затеяла с ними драку, применив слезоточивый газ. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка.

В результате противостояния 29 правоохранителей (16 полицейских и 13 служащих Национальной гвардии) получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь.



Событие квалифицировано сразу по трём статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство). Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлены 51 человек, в том числе лидер городской организации «Традиции и Порядок» Илья Попков.

«Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывания ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них. Одесса всегда была и остаётся безопасной для её жителей и гостей», — отметил Николай Семинишин.

Как сообщала Одесса News, с 24 по 29 августа под лозунгом “Жить свободно, жить без страха!” в Одессе проходит фестиваль квир-культуры «Одесса Прайд-2021».

Фото: РБК-Украина, Нацполиция в Одесской области

Видео: Нацполиция

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