Одесситка Элина Свитолина победила на теннисном турнире в Чикаго

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина победила на турнире WTA 250 в Чикаго (США).
Как сообщает издание Большой теннис Украины, Элина Свитолина обыграла в финале чикагского турнира французскую теннисистку Ализе Корне.
Свитолина победила свою соперницу в двух партиях — 7:5, 6:4.
Для Элины Свитолиной это был 19-й финал в карьере и 16-й выигранный титул.
«Это точно была сложная неделя для всех. Но по итогу я счастлива, что этот трофей оказался в моих руках. Поздравляю Ализе и желаю как можно быстрее восстановиться к US Open. Сегодня меня много что мотивировало. Спасибо украинским болельщикам на стадионе, я действительно была удивлена, как много было поддержки на трибунах», — сказала после поединка Элина.
Как сообщала Одесса News, одесситка Элина Свитолина победила шведскую теннисистку Ребекку Петерсон в полуфинале турнира WTA 250 в Чикаго — 6:1, 6:7(4:7), 6:3.
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