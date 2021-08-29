Одесситка Элина Свитолина победила на теннисном турнире в Чикаго

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина победила на турнире WTA 250 в Чикаго (США).

Как сообщает издание Большой теннис Украины, Элина Свитолина обыграла в финале чикагского турнира французскую теннисистку Ализе Корне.

Свитолина победила свою соперницу в двух партиях — 7:5, 6:4.

Для Элины Свитолиной это был 19-й финал в карьере и 16-й выигранный титул.

«Это точно была сложная неделя для всех. Но по итогу я счастлива, что этот трофей оказался в моих руках. Поздравляю Ализе и желаю как можно быстрее восстановиться к US Open. Сегодня меня много что мотивировало. Спасибо украинским болельщикам на стадионе, я действительно была удивлена, как много было поддержки на трибунах», — сказала после поединка Элина.