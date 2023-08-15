Россия обстреляла Украину ракетами выпуска 2023 года, в них 30 иностранных компонентов

Ракеты Х-101, которыми оккупанты обстреляли Украину в ночь на 15 августа, были произведены в России в этом году.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его данным, в ракетах Х-101, выпущенных в апреле, имеется примерно 30 иностранных микросхем.

«Информация собирается, мы работаем с нашими партнёрами, регулярно общаемся с ними. Правительства наших партнёров работают также с производителями и поставщиками микросхем», – написал он.

Ермак подчеркнул, что санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и производить ракеты.

Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на её агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

РФ находит возможности обходить санкции, отмечал Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнёров. Зеленский подчёркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть «абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор».

Для справки. Большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, сделано в США — 81%.

Как сообщала Одесса News, в Ирландии проводится расследование после публикации фото ирландских деталей в сбитом в Украине БпЛА Shahed российских оккупантов.

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