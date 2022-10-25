40 военных, ЗРК «Оса», 3 вертолёта, 3 склада боеприпасов — потери врага на юге за сутки

За прошедшие сутки на юге Украины ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 246 огневых задач по позициям врага, уничтожив значительное количество техники и живой силы.

По информации, которую сегодня ночью обнародовало Оперативное командование «Юг» ВСУ, за истекшие сутки враг потерял 40 военных, три танка, зенитно-ракетный комплекс «Оса», шесть единиц автобронетехники и три склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах Херсонской области. Существенно повреждены шесть вражеских танков, затрофеен российский «Урал».

Отмечается, что в Бериславском районе также уничтожен беспилотный шпион типа «Орлан-10».

«Попытка применения дрона-камикадзе по нашим позициям в Херсонском районе также потерпела неудачу от стрелкового оружия наших отважных воинов. «Shahed-131» приземлён без реализации функции назначения и передан на изучение специалистам», — отмечают украинские военные.

Зенитно-ракетные подразделения в течение боевого дня сбили три ударных вертолёта Ка-52.

В целом, обстановка в операционной зоне Оперативного командования ВСУ на Южнобугском направлении стабильно напряжённая, но под контролем Сил обороны. Противник ведёт активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. За прошедшие сутки наносил огневое поражение по нашим позициям и прилегающим к линии фронта громадам, в том числе с применением РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов. Вёл атаки и по тыловым громадам Николаевского района, где повредил панели солнечных батарей, но без людских потерь, — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 24.10 2022

Как отмечается, в двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия. Под огневым воздействием украинской артиллерии и в ходе стрелкового боя понёс потери и отступил.

Как сообщала Одесса News, оккупанты, убегая на левый берег Днепра, грабят Херсон: вывозят всё ценное, в том числе историческое и культурное наследие украинцев.

На главном фото боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС, ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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