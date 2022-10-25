Одесский «Черноморец» после игры с «Колосом» на последнем месте в таблице

В 9-м туре Украинской Премьер-Лиги футбольные команды «Колос» и «Черноморец» не выявили победителя.

Как сообщает XSPORT, встреча прошла 24 октября в Ковалёвке, на домашней арене «Колоса».

Одесситы открыли счёт в середине первого тайма, а «Колос» сумел сравнять ближе к концовке матча.

«Колос» с 12 очками остался на 7 месте в УПЛ, а «Черноморец» пока на последнем 16-м, имея лишь 3 балла.

Защитник «Черноморца» Евгений Селин, забивший гол в ворота «Колоса», прокомментировал последнее место команды в таблице УПЛ.

«Атмосфера рабочая, всё нормально. Просто все футболисты понимают, что мы действительно не заслуживаем на то, что у нас происходит. Неприятная ситуация, скажем так. Мы сами для себя её создали. Полагаю, что ближайший матч должны выиграть, мы можем это сделать.

А так, чтобы атмосфера была ужасная или чтобы царил негатив – нет. Все ребята понимают, что мы действительно должны выигрывать, у нас всё для этого есть. Тем более, что тренеры нас также во всём поддерживают, как и мы их. Не скажу, что у нас сейчас хаос или большая проблема, просто нужно перетерпеть и поверить в себя. Мы же не играем в «бей-беги», стараемся играть именно в футбол», — сказал Селин.