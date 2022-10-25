В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Владыченко, светлая память

На Херсонском направлении российско-украинской войны погиб житель Килии Одесской области 50-летний Сергей Павлович Владыченко.
Старший матрос, наводчик взвода морской пехоты Сергей Владыченко погиб во время контрнаступления 5 октября и, как сообщил Килийский голова Вячеслав Чернявский, он получил смертельные ранения обломками в результате взрыва в районе села Давыдов Брод Херсонской области.
На войну Сергей был призван 28 февраля 2022 года Измаильским РТЦК и СП.
Вернут Героя домой сегодня, во вторник, 25 октября.
Как сообщала Одесса News, в городе Подольск Одесской области состоялась церемония прощания с военнослужащим Сергеем Звелиндовским, погибшем на фронте.
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Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook
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