В бою за Украину погиб житель Одесчины Сергей Звелиндовский, светлая ему память

В городе Подольск Одесской области состоялась церемония прощания с военнослужащим Сергеем Звелиндовским, погибшем на фронте.

Об этом сообщили в Подольской районной госадминистрации.

Сергею было только30…

Как сообщала Одесса News, в октябре в Одессе возле Дома офицеров состоялось прощание с четырьмя украинскими воинами, погибшими в боях на Херсонском направлении, — командиром боевой машины роты морской пехоты старшиной Виталием Кузочкиным, матросом Анатолием Чопенко, командиром механизированной роты старшим лейтенантом Денисом Плотниковым и заместителем командира батареи противотанковых управляемых ракет старшим лейтенантом Юрием Назаруком.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская РГА

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