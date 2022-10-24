В бою за Украину погиб житель Одесчины Сергей Звелиндовский, светлая ему память

В городе Подольск Одесской области состоялась церемония прощания с военнослужащим Сергеем Звелиндовским, погибшем на фронте.
Об этом сообщили в Подольской районной госадминистрации.
Сергею было только30…
Как сообщала Одесса News, в октябре в Одессе возле Дома офицеров состоялось прощание с четырьмя украинскими воинами, погибшими в боях на Херсонском направлении, — командиром боевой машины роты морской пехоты старшиной Виталием Кузочкиным, матросом Анатолием Чопенко, командиром механизированной роты старшим лейтенантом Денисом Плотниковым и заместителем командира батареи противотанковых управляемых ракет старшим лейтенантом Юрием Назаруком.
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Фото: Подольская РГА
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