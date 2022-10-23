В бою за Украину погибли ещё 4 жителя Одесской области, светлая им память

В Одессе возле Дома офицеров состоялось прощание с четырьмя украинскими воинами, погибшими в боях на Херсонском направлении.

Об этом сообщает Думская.

«Десятки людей пришли почтить память командира боевой машины роты морской пехоты старшины Виталия Кузочкина, матроса Анатолия Чопенко, командира механизированной роты старшего лейтенанта Дениса Плотникова и заместителя командира батареи противотанковых управляемых ракет старшего лейтенанта Юрия Назарука», — говорится в сообщении.

После церемонии прощания гробы накрыли украинскими флагами и отправили в последний путь в места захоронения.

Как сообщала Одесса News, житель Криничненской громады Болградского района, главный сержант взвода воинской части морской пехоты, мастер-сержант Иван Чумаков погиб во время артиллерийского обстрела оккупантов в Херсонской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Думская

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod.