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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Чумаков, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Чумаков, светлая ему память

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Житель Криничненской громады, главный сержант взвода воинской части морской пехоты, мастер-сержант Иван Чумаков погиб во время артиллерийского обстрела оккупантов в Херсонской области. 

Об этом сообщили в Болградской райгосадминистрации.

Начиная с 2014 года, Иван Чумаков воевал на востоке Украины. 25 ноября ему бы исполнилось 45 лет. 

Как сообщала Одесса News, в городе Кодыма Одесской области Победы прошло прощание с военнослужащим Михаилом Карбивнычим, погибшим в бою в Херсонской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА

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