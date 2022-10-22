В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Чумаков, светлая ему память

Житель Криничненской громады, главный сержант взвода воинской части морской пехоты, мастер-сержант Иван Чумаков погиб во время артиллерийского обстрела оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщили в Болградской райгосадминистрации.

Начиная с 2014 года, Иван Чумаков воевал на востоке Украины. 25 ноября ему бы исполнилось 45 лет.

Как сообщала Одесса News, в городе Кодыма Одесской области Победы прошло прощание с военнослужащим Михаилом Карбивнычим, погибшим в бою в Херсонской области.

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Фото: Болградская РГА

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