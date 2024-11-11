В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Мунтян, светлая ему память

Сегодня вспоминаем погибшего 4 сентября 2024 года отважного защитника родной земли, жителя Белгород-Днестровского Игоря Мунтяна.

Ему было почти 54 года, — сообщила Белгород-Днестровская госадминистрация.

Игорь Мунтян погиб во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Торецк Донецкой области.

13 сентября Игоря Мунтяна провели в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели 4 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Вербовое Пологовского района жителя Петропавловской общину Белгород-Днестровского района Одесской области Александра Кожокара, который более года считался пропавшим без вести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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