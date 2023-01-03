За праздничные выходные 9 судов вышли из портов Большой Одессы с агропродукцией

За новогодние выходные 9 судов экспортировали 432 тыс. тонн украинской продукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфрструктуры Украины.

В частности, по пути в Тунис балкер HONORINE с 27,5 тыс. тонн украинского зерна, в Бангладеш отправлен балкер VELVET с 57 тыс. тонн пшеницы.

Сегодня в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» на 19 судов грузят 630 тыс. тонн агропродукции. Новых судов на заход под загрузку не ожидается.

В Босфоре 94 судна ожидают инспекции (69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией).

Российская сторона в Совместном координационном центре (СКЦ) системно тормозит проведение инспекций. Суда ожидают в среднем больше месяца. Впрочем, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию ещё с начала ноября прошлого года, — отмечает министерство.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Одесса News сообщала, как одесские пограничники осуществляют безопасность судов зернового коридора.

Фото: Мининфраструктуры

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