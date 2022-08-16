Утром 16 августа из порта «Южный» вышел сухогруз с 23 тыс т пшеницы для Эфиопии

В рамках реализации «зерновой инициативы» сухогруз BRAVE COMMANDER вышел утром 16 августа из порта «Южный» с 23 тысячами тонн пшеницы для Эфиопии.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мининфраструктуры.

«Судно BRAVE COMMANDER с зерном для Африки покинуло порт «Южный». Балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии», — говорится в сообщении.

На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы.

Министерство инфраструктуры и ООН прорабатывают возможности наращивания поставок продовольствия для социально незащищённых слоёв населения Африки.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 17 судов отправились из украинских портов, экспортировав более 475 тыс. тонн украинской агропродукции.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Суда, вывозящие на экспорт зерно из Украины по Чёрному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 км).

15 августа в Одесский порт зашли два судна под погрузку агропродукцией: танкер Elf за подсолнечным маслом украинского производства и сухогруз Sara — за кукурузой.

Фото: Мининфраструктуры

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