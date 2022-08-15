В Одесский порт зашли два судна под погрузку агропродукцией: танкер Elf за подсолнечным маслом украинского производства и сухогруз Sara — за кукурузой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на диспетчерскую морского порта.

«Танкер Elf под флагом Вануату пришвартовался у терминала Prista Oil. Судно должно взять на борт 7 тысяч тонн подсолнечного масла», – отметили в порту.

Вслед за танкером в порт зашёл за экспортной кукурузой сухогруз Sara под флагом Палау.

Как сообщала Одесса News, 14 августа в порту «Южный» загрузили на балкер Brave Commander для отправки в Эфиопию более 23 тысяч тонн пшеницы.

С начала августа по гуманитарному морскому коридору из украинских портов удалось вывезти около 375 тысяч тонн зерновых грузов и других продуктов питания.

Корабли, вывозящие на экспорт зерно из Украины по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 км).

В Стамбуле 22 июля Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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