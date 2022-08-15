В Одессу прибыла представительница ООН для личного контроля выхода судна из порта

В Одессу 14 августа прибыла координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, чтобы проконтролировать выход в Эфиопию судна с агропродукцией из порта «Южный».

Об этом сообщает Суспiльне.

«Это очень хороший знак, что 1 августа и сегодня вышли эти корабли. И то, что мы делаем закупки у местных фермеров — это очень хорошо для экономики Украины. А также это очень важно сейчас для нас — это пережить зиму. И мы смотрим, каким образом мы можем помочь в этом Украине», — отметила координатора системы ООН в Украине Дениз Браун.

Отмечается, что отправка судна в Эфиопию запланирована на 15 августа. Это судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии.

Вместе с Дениз Браун были начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко и Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии. Эта страна уже второй год подряд страдает от рекордной засухи и вооружённого противостояния. Украинское зерно для них без преувеличения – вопрос жизни и смерти. Уже завтра планируем отправку судна в Эфиопию. Вместе с этим продолжаем работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были чётко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно», — подчеркнул Александр Кубраков.

Как сообщала Одесса News, балкер BRAVE COMMANDER пришвартовался в порту «Южный» 12 августа.

Фото: Александр Кубраков, ООВА/Facebook, Суспiльне

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