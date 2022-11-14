Истекает срок «зернового соглашения»: какие условия для его продления выдвинула Россия

120-дневное соглашение по экспорту украинской агропродукции, подписанное 22 июля 2022 года, истекает.

Как сообщает meta.ua, РФ в качестве условия для продления соглашения требует не только возможности экспортировать своё продовольствие и удобрения, но и подключить к SWIFT Россельхозбанк.

Кроме того, требует снять санкции с компаний-производителей удобрений.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил 12 ноября, что страна пока не приняла решение о продлении «зернового соглашения».

По его словам, на решение повлияет выполнение меморандума ООН о снятии ограничений по экспорту российской сельхозпродукции, в том числе зерна и удобрений, который заключили вместе с «зерновым соглашением» в июле. Также на дальнейшие договорённости влияют атаки на корабли Черноморского флота России в Севастополе и Керченский мост.

Россия требует возобновления подключения к системе передачи финансовых сообщений SWIFT Россельхозбанка, который был отключён в июне. Для них это очень важно, поскольку этот банк обеспечивает большинство транзакций в операциях, связанных с российской сельскохозяйственной продукцией. Дополнительно Москва хочет добиться выведения из-под санкций компаний-производителей удобрений — «Уралхим» и «Фосагро».

Вершинин также заявил о «техническом продлении «зернового соглашения», согласно которому оно автоматически пролонгируется на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, ООН, Украина, Турция) не выступит против. РФ просто не выдвинет формальных возражений для блокирования сделки.

Кроме того, Россия ожидает до конца 2022 года получать дальнейшие консультации от ООН с целью продвижения своих требований. По словам чиновника, их будут проводить попеременно в Москве и Женеве, где базируется Конференция ООН по торговле и развитию.

Как сообщала Одесса News, Украина хочет расширить соглашение об экспорте через Черноморскую зерновую инициативу, включив больше портов и товаров, и надеется, что на этой неделе будет принято решение о продлении «зернового соглашения» по крайней мере на год.

13 ноября 8 судов вышли из портов Большой Одессы с агропродукцией. По состоянию на 14 ноября, в наши порты следуют пять судов, прошедших 13 ноября морским гуманитарным коридором. 61 сухогруз ожидает разрешения на захождение в порты Украины, а также десять загруженных судов готовятся к осмотру в турецких территориальных водах.

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