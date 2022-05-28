В Одесской области начато строительство спецстоянок для фур на трассах возле КПП

Служба автомобильных дорог Одесской области начинает строительство специальных стоянок для крупногабаритных машин на автотрассах, ведущих к международным контрольно-пропускным пунктам.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба облавтодора.

«Из-за российской военной агрессии возросла нагрузка на автомобильные дороги украинской Бессарабии. Для упорядочения транспорта и снижения пробок на автомобильных дорогах, ведущих к международным контрольно-пропускным пунктам, обустраиваем специальные места для систематизации движения большегрузных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Указано, что облавтодор начинает, в частности, строительство четырех спецплощадок для большегрузных автомобилей средней вместимостью до 200 транспортных средств. Каждая из таких площадок будет иметь электронные очереди, благодаря которым водитель сможет прогнозировать свой заезд, а также информировать онлайн других участников дорожного движения о текущей загруженности площадок.

Как сообщала Одесса News, рост автомобильных грузопотоков на дорогах украинской Бессарабии обусловлен морской блокадой портов Украины со стороны России. Отечественные товаропроизводители вынуждены искать альтернативные пути экспорта зерновых и других грузов.

Сегодня на портовых элеваторах заблокировано врагом почти 4,5 млн. тонн зерна, а всего в Украине накопилось около 20 млн. тонн зерна для экспорта, в котором остро нуждается население ряда стран Африки и Азии.

Министры иностранных дел Великобритании и Литвы — Элизабет Трасс и Габриелюс Ландсбергис — обсудили возможность обеспечить поставки украинского зерна в страны, которые сталкиваются с угрозой голода.

Фото: Facebook

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