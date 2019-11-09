Что разгружают в одесских портах

На причалах контейнерного терминала морского торгового порта города Черноморска Одесской области состоялась выгрузка 18 лопастей для ветряных электростанций (ВЭС).

Об этом сообщили в администрации предприятия.

Как отмечается, вес каждой детали составляет 27 т, длина — около 75 м, а доставило их судно Wladislav Orkan (общий вес доставленного оборудования достигает 871 тонну).

Всё привезённое предназначается для Николаевской и Донецкой областей.

«Выгрузка такого оборудования — сложная операция, требующая высокого профессионального мастерства», — уточнили портовики, добавив, что технологическую схему обработки груза лопастей предложила и реализовала совместно с работниками контейнерного терминала компания–экспедитор «Трансплан». Применялись при этом спаренные судовые краны.

В настоящее время крупногабаритное оборудование находится на складских территориях порта, а затем его должны будут погрузить на специальные автопоезда–тягачи. Перевозка такого рода грузов осуществляется в сопровождении службы безопасности дорожного движения порта и полиции.

Как сообщала Одесса News, днями танкер Leon Dias (флаг Панамы) с 29 тысячами тонн загруженного и произведённого в Турции дизельного топлива пришвартовался в Одесском морском торговом порту.

Фото: ГП «Морской торговый порт Черноморск»