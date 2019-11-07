В Одесский порт доставлена партия турецкой солярки, ожидается нефть из Ливии

Танкер Leon Dias (флаг Панамы) с 29 тысячами тонн загруженного и произведённого в Турции дизельного топлива пришвартовался в Одесском морском торговом порту.

Как сообщило издание EnKorr со ссылкой на трейдеров, такая поставка была организована компаниями Coral Energy и Element Alfa, причём это уже не первое поступление дизтоплива от турецкого НПЗ Star в Украину за последнее время: во второй половине октября 30 тыс. т солярки того же производства прибыли в порт Южного, а в сентябре в Одесский порт зашёл танкер VALSESIA (флаг Мальты) c 30 тыс. т греческого дизтоплива, которое закупила группа «Приват».

9 ноября в Одесском порту пришвартуется танкер Prometheus Energy с 88,5 тысячами тонн сырой нефти для Кременчугского НПЗ, контролируемого структурами Игоря Коломойского. По информации украинских СМИ, нефть, которую доставит танкер — ливийская, из порта Эз-Завия.

Однако, согласно большинству сервисов, отслеживающих маршруты морских судов, в Ливии Prometheus Energy в последнее время не бывал. По дороге в Одессу он посещал итальянский Триест, французский Фос, испанский Альхесирас, а перед этим был… в российской Усть-Луге (порт в Ленинградской области).