6 кг ртути нашли в Одессе на трамвайной остановке

В Одессе на ул. Маловского за трамвайной остановкой обнаружены 5,6 кг ртути в стеклянной бутылке.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«6 ноября в 11:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу: г. Одесса, ул. Маловского, 1, за трамвайной остановкой, обнаружена ёмкость со ртутью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прибытия на место вызова сотрудники отделения радиохимической бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли ртуть в стеклянной полулитровой бутылке весом 5,6 кг для дальнейшей утилизации.