42 спасателя ликвидировали воскресным вечером сильный пожар в Одессе

Вечером 10 ноября в Одессе по улице Аэропортовской горело пустое складское помещение на территории одного из предприятий.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Оперативно ликвидировав пожар, пожарные предотвратили распространение огня на другие склады — говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлекалось 9 единиц пожарной техники и 37 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 2 единицы пожарной техники и 5 человек личного состава.

Одесса News информировала, как ночью 8 ноября одесские спасатели вместе со службами взаимодействия ликвидировали последствия ночного российского террора.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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